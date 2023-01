A la faveur du début d'exploitation de ses ressources pétrolières et gazières, le Sénégal devrait voir son taux de croissance atteindre "un niveau sans précédent de 10% en 2023", a déclaré le président sénégalais Macky Sall dans son message à la nation prononcé samedi soir, à la veille du Nouvel An.

D'importants gisements de pétrole et de gaz ont été découverts au Sénégal, notamment à Sangomar situé à 100 km au sud de Dakar, Grand Tortue Ahmeyim (GTA) à la frontière sénégalo-mauritanienne et Yakaar-Teranga au large de Cayar. L'exploitation des deux premiers gisements est attendue en 2023.

Parlant de la mobilisation des ressources, M. Sall a affirmé que les recettes intérieures "ont augmenté de 23% au cours de l'année 2022", grâce à la bonne performance des régies financières.

Ces dernières "ont réussi un taux de recouvrement plus que satisfaisant de 90% par rapport à l'objectif fixé" et ont permis au Sénégal d'avoir "plus d'autonomie budgétaire'' qui s'est soldée par la couverture de "85% des dépenses publiques internes de l'Etat", a indiqué le président sénégalais.

Tout en promettant la poursuite des chantiers d'infrastructures en 2023, en dépit de la crise mondiale, M. Sall a rappelé qu'en 2022 le Sénégal a achevé des "projets emblématiques", comme la première phase du Train express régional (TER), le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio et le pont Nelson Mandela de Foundiougne.

Manifestation à Dakar contre le détournement des fonds anti-covid

Des centaines de Sénégalais ont manifesté vendredi à Dakar pour réclamer des poursuites judiciaires après les nombreuses irrégularités relevées dans un rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds anti-Covid, ont rapporté des médias.

Sous les cris de "Aux voleurs !" et "Vous n’allez pas digérer nos milliards!", la foule s'est rassemblée place de la Nation à Dakar à l'appel d'une douzaine d'organisations de la société civile.

Un important dispositif policier était déployé autour de la place pour encadrer ce rassemblement autorisé par le préfet, et soutenu par l'opposition, qui n'a eu de cesse ces derniers jours de dénoncer "le vol" des autorités.

Mi-décembre, un audit de la Cour des comptes du Sénégal sur le "Fonds de riposte contre les effets du Covid-19" d'un montant de plus de 740 milliards de FCFA (plus de 1,1 milliard d'euros), financé par des bailleurs et l'Etat en 2020 et 2021, a pointé des "manquements", des "surfacturations" ou encore des "absences de justificatifs" des dépenses.

La société civile exige la démission de toutes les personnes mises en cause et le remboursement des détourn ements présumés.

Le gouvernement s'est défendu en soulignant que les manquements relatés portent sur moins d'un pour cent du montant total du fonds et a promis de suivre les recommandations de la Cour des comptes.