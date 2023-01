Le Championnat national individuel et par équipes de Karaté Do, spécialité Kata (cadets/juniors), initialement prévu les 6-7 janvier 2023 à Béjaïa a dû être délocalisé à Tlemcen, pour des raisons logistiques, a annoncé samedi la Fédération algérienne de la discipline (FAK). "Le Championnat national individuel et par équipes de Karaté Do, spécialité Kata (cadets/juniors) a été délocalisé à Tlemcen, car la salle qui devait l'abriter initialement à Béjaïa n'est actuellement pas disponible" a indiqué l'instance fédérale dans un communiqué, diffusé sur son site officiel.

Côté programmation, la FAK a précisé que "les dates du 6-7 janvier sont maintenues pour le déroulement de cette compétition", ouverte aussi bien aux messieurs qu'aux dames.