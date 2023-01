L'ostéopathie pourrait être efficace en première intention pour soulager les patients touchés par la lombalgie chronique.

Avant de songer à utiliser la chirurgie ou des injections péridurales pour soigner la lombalgie, il serait recommandé suivre des séances d'ostéopathie, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale The Journal of the American Osteopathic Association. En première intention, cette thérapie alternative manuelle pourrait réduire de 50% la douleur et le handicap.

La lombalgie chronique est un mal de dos très handicapant. La douleur empêchant parfois la reprise du travail et les activités normales pendant des mois ou des années. Localisés sur tout le bas du dos, ou sur un point bien précis, la douleur irradie parfois vers la fesse, l'aine ou le côté de la cuisse. Mais avant de d'imaginer des solutions intrusives, cela pourrait être efficace d'essayer l'ostéopathie.

UNE RÉDUCTION DE LA DOULEUR DE 50%

Les chercheurs de l'Université of North Texas (Etats-Unis) ont réalisé une étude avec 455 hommes et femmes, âgés de 21 à 69 ans, atteints de lombalgie chronique (depuis 3 mois au moins). Les participants ont tous été suivi par un ostéopathe qui les a manipulés pendant 6 séances pendant 8 semaines. Pour établir le niveau d'efficacité de cette thérapie manuelle, les chercheurs ont mesuré la douleur des patients 4 semaines après la dernière séance de soin. Ils ont aussi analysé sur quel type de malades l'ostéopathie avait été le plus efficace.

Les conclusions de cet essai ont montré que l'ostéopathie a permis une réduction de la douleur et du handicap de moitié pour la majorité des malades. Cette efficacité a été plus probante pour ceux dont le score d'handicap était le plus élevé. En revanche les patients atteints de dépression chronique n'ont vu aucune amélioration avec l'ostéopathie.