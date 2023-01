Ce qui distingue la lombalgie chronique de la lombalgie aiguë, ce n'est pas l'intensité de la douleur, mais sa durée. À partir de trois mois, on parle de lombalgie chronique. Il existe de vraies solutions pour minimiser leur impact.

C'est finalement peu fréquent, 5 % des lombalgies seulement, mais cela peut devenir très handicapant. La douleur empêchant parfois la reprise du travail et les activités normales pendant des mois ou des années. Localisés sur tout le bas du dos, ou sur un point bien précis, la douleur irradie parfois vers la fesse, l'aine ou le côté de la cuisse. Le plus souvent, aucune cause physique n'est visible. Reste le « terrain psychologique » : mauvaise entente au travail ou en famille, insatisfaction, état dépressif favorise la chronicité. Certaines douleurs résistantes s'expliquent aussi par le phénomène de « mémoire de la douleur », une dysfonction de la transmission nerveuse. Elles nécessitent une prise en charge très spécifique, souvent dans des centres spécialisés dans le traitement de la douleur : antidépresseurs, antiépileptiques, acupuncture, soutien psychologique...

COMBINER PLUSIEURS TECHNIQUES

Médicaments antidouleur, massages, manipulations, ceinture lombaire, repos ou exercice ? Lorsqu'on souffre de lombalgies chroniques, on ne sait plus à quel saint se vouer. Et l'on essaie souvent plusieurs méthodes avant de trouver celle qui soulage. On peut essayer :

-L'ostéopathie qui agit sur les conséquences du stress sur le dos, par le relâchement du tissu fascial et musculaire du crâne et du dos, la détente du diaphragme et du plexus solaire et l'harmonisation de l'axe entre le sacrum et la tête. À raison d'une séance toutes les 3 à 4 semaines maximum... Et si l'on ne ressent aucun bénéfice après trois séances, inutile de continuer !

-Le kinésithérapeute qui utilise les massages et les soins de physiothérapie comme les ultrasons pour soulager la douleur, et enseigne les bons mouvements pour muscler son dos le protéger. Prévoir 10 à 20 séances, au moins une fois par semaine.

-Certaines « variantes » de la kinésithérapie peuvent aussi soulager : la méthode Mézières, qui joue sur la posture en étirant l'arrière du corps, à raison d'une séance par mois ; ou encore la microkinésithérapie, qui agit sur les traces des agressions traumatiques ou émotionnelles sur les tissus. « Il ne faut pas négliger l'apport des guérisseurs et des magnétiseurs, qui utilisent les propriétés du biomagnétisme humain pour soulager », ajoute l'ostéopathe Vincent Arin Stocchetti.

-En revanche, « le port d'un corset ou d'une ceinture lombaire n'est pas conseillé. Il faut au contraire vaincre la peur de la douleur pour mobiliser et muscler son dos », estime Karl Vincent, chiropraticien.

LE RECONDITIONNEMENT À L'EFFORT

Pratiquée dans des centres spécialisés, c'est une rééducation spécifique sur trois à cinq semaines qui s'adresse à des cas sévères, des personnes en arrêt de travail parce que leur organisme n'a plus de résistance à l'effort ou au simple mouvement. Ce « programme sportif » consiste à muscler le dos de façon intensive et à pratiquer une réadaptation cardiovasculaire à l'effort. Un soutien psychologique est aussi effectué, et si possible un accompagnement lors du retour au travail, et une adaptation du poste de travail ou une reconversion si nécessaire.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Pour des douleurs aiguës, il vaut mieux prendre les antalgiques quand on a vraiment mal. Au contraire pour une douleur chronique, les prendre de façon continue avant d'avoir mal renforce leur action. Les gels anti-inflammatoires locaux (gels) ne sont pas efficaces au niveau du dos, car la colonne est une structure trop profonde.

LE CONSEIL D'EMMANUEL PETITSIGNE, KINÉSITHÉRAPEUTE

En cas de lombalgies chroniques, il faut se prendre en main ! En faisant un peu de gym tous les matins pour étirer les muscles de l'arrière des jambes et du dos et tonifier ses abdominaux, tout en évitant les activités trop brutales. Perdre les kilos en trop permet aussi de soulager le bas du dos.