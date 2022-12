Les participants au Colloque national sur le défunt président Houari Boumediene, organisé mardi au CIC Abdelatif Rahal à Alger, ont formulé une série de recommandations, en tête desquelles l'appel à l'institution du Prix pour les recherches scientifiques et les réalisations technologiques du nom de Houari Boumediene.

Organisé sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, sous le thème "Houari Boumediene : un homme d'Etat avec la détermination d'une nation", le Colloque national a été sanctionné par un appel à la création d'une Fondation portant le nom du défunt Houari Boumediene et l'institution d'un Prix pour les recherches scientifiques et les réalisations technologiques ainsi que la réalisation d'un film cinématographique sur son parcours combattant, révolutionnaire et politique.

Dans le même sillage, les participants ont recommandé d'instituer ce colloque de manière à l'organiser annuellement et à le promouvoir en colloque international, avec l'organisation de festivités régionales ou encore la collecte et la restitution des archives, des documents et des effets personnels du défunt président.

Figurent également parmi les recommandations, la consécration d'un pavillon au sein du Musée national du Moudjahid pour exposer les effets personnels du défunt président, l'encouragement des études et des recherches historiques en y associant sa personnalité, son militantisme, et l'insertion de ses principales citations et d'extraits de ses discours dans les programmes pédagogiques.

Le colloque a été clôturé par un message de considération des réalisations du moudjahid et défunt président, lu par le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebiga, dans lequel il a rappelé les hauts faits de cette personnalité durant sa lutte contre la colonisation et l'injustice ainsi que son rôle dans l'édification de l'Algérie postindépendance.