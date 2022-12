Les épreuves du championnat d'Algérie de saut d'obstacles cadets et juniors auront lieu à partir de ce jeudi, au centre équestre "Cavalier d’Oran" d'Es-Sénia (Oran), a-t-on appris, mardi, de la fédération de cette discipline.

Cette manifestation de trois jours, organisée par le club équestre "Cavalier d’Oran" en collaboration avec la Fédération équestre algérienne, regroupera plus de 80 cavaliers et cavalières d'une vingtaine de clubs du pays dans les catégories des cadets et juniors.

Les deux premières journées prévoient le déroulement de deux tours éliminatoires pour les cavaliers cadets âgés de 10 à 14 ans de premier degré montant des chevaux âgés de 4 ans et plus avec une hauteur des obstacles de 1,10 et 1,15 mètre sans chrono et en juniors, âgés de 15 à 18 ans, enfourchant des chevaux de 5 ans et plus, sur des obstacles de 1,15 et 1,25 mètre sans chrono.

Les finales auront lieu samedi en deux phases sans chronomètre puis au chrono pour les cadets et les juniors.

En marge de cet évènement sportif, des épreuves seront consacrées à la formation des cavaliers émergents, âgés entre 10 et 14 ans, sur des obstacles de 80 cm de hauteur, indiquent les organisateurs.