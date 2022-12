Quelque 3.216 logements de différentes formules ont été distribués à travers la wilaya de Sidi Bel Abbes durant l’année 2022, a-t-on appris, mardi, du directeur local du Logement, El Hachemi Rachedi. Dans son intervention, lors des travaux de la session ordinaire de l’APW, M. Rachedi a indiqué qu’il a été procédé, durant cette période, à la distribution de 1.611 logements sociaux locatifs (LPL), 280 logements sociaux participatifs et promotionnels aidés (LSP et LPA), 853 aides à l’habitat rural et 472 lots sociaux destinés à l’auto-construction au titre du programme des Hauts Plateaux.

Au titre de l’année 2023, il est prévu l’attribution de 4.507 logements de différentes formules dont 1.108 unités LPL, 763 autres de la formule LSP et LPA, de même que 1.391 aides à l’habitat rural, 490 logements AADL, 755 lots sociaux pour l’auto-construction dans le cadre du programme des Hauts Plateaux.

Pour sa part, le wali, Samir Chibani a fait état de la démolition de 205 constructions illicites édifiées à l’intérieur du tissu urbain de la daïra de Sidi Bel Abbes ainsi que la récupération de de ux assiettes foncières devant servir à la réalisation de deux projets de construction de 500 logements publics locatifs et 200 unités de type promotionnel aidé.

Le chef de l’exécutif de la wilaya a fait observer que cette opération de démolition des constructions illicites se poursuit, ajoutant que le programme prévoit trois sites dans la commune de Sidi Bel Abbes. Il a également fait part que la distribution de 1.300 logements publics locatifs durant l’année écoulée, dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire (RHP).

Par ailleurs, la déclaration de notification des transferts financiers et des crédits prévus dans le budget de la wilaya a fait l’objet d’un débat, lors des travaux de la 4è session ordinaire de l’APW, qui a également discuté du programme de logements dans ses différentes formules, l’état d’avancement des travaux, les plans d’orientation d’aménagements et d’urbanisme et les programmes d’emploi. D’autres points soumis à l’ordre du jour de cette assemblée dont le changement de statut de l’EPIC pour l’amélioration urbaine pour devenir une entreprise de wilaya en une entreprise relevant de la commune de Sidi Bel Abbes, ont été également soumis pour approbation.