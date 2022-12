Une opération pilote pour le recensement des superficies céréalières à l'aide

de drones a été lancée, mardi, dans la wilaya de Djelfa, dans le cadre des efforts

de suivi des cultures stratégiques par l’usage des technologies modernes.

Plusieurs zones agricoles de la commune de Messaâd (110 km au Sud de Djelfa) ont été sélectionnées pour le lancement de cette opération, supervisée par le directeur des statistiques, de la numérisation et de la prospective au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, Mhamed Tifouri, accompagné du directeur des services agricoles(DSA) de la wilaya, Mohamed Bensalem Benabdellah.

L'initiative a été lancée dans le cadre de l’opération d’évaluation de l’actuelle campagne labour-semailles, et de la mise en œuvre des instructions des autorités supérieures du pays portant intégration des nouvelles technologies dans le secteur, a expliqué M. Tifouri.

Le représentant du ministère a, aussi, assuré l’inscription de cette démarche dans le cadre du recensement des superficies céréalières par l’usage de drones, à travers, a-t- il dit, "le renforcement des efforts conjoints avec le ministère de l'Enseignement supérieur, via les centres de recherche et des instituts du secteur".

Il a, également, relevé l’implication du Centre national de recherche dans les technologies industrielles et le Centre de développement des technologies avancées, en vue de "développer un modèle de la première opération exploitant des drones pour le recensement des surfaces céréalières".

"Cette démarche vise à renforcer les capacités d’utilisation des nouvelles technologies et de méthodes développées dans le recensement agricole", a souligné le même responsable.

L’opération a notamment porté sur la constitution d’un groupe conjoint, formé de chercheurs chargés de développer des drones, mais aussi leur pilotage à distance et exploitation, selon M. Tifouri.

L'usage de drones permet d'exploiter une technologie avancée dans le recensement agricole, au profit des centres relevant du ministère de tutelle, qui exploite, également, des images satellites pour identifier les superficies céréalières et évaluer leur efficacité, en vue de consacrer les objectifs de sécurité alimentaire ambitionnées par les autorités supérieures du pays, notamment au plan des cultures stratégiques, a expliqué le même responsable.

Il a ajouté que cette opération pilote réalisée à Djelfa, qui sera suivie ultérieurement par la wilaya de M'sila, s'inscrit dans le "cadre de la mise en œuvre de la nouvelle feuille de route du secteur agricole, à travers laquelle le ministère de tutelle ambitionne le renforcement de l’usage du numérique et des nouvelles technologies, d’abords dans le recensement des superficies céréalières, avant l’élargissement de cet usage à d’autres filières".

Pour sa part, le DSA de Djelfa a assuré que cette" opération au diapason des évolutions technologiques, intervient à un moment où les agriculteurs locaux ont insufflé un bond quantitatif à la filière, dont la production au niveau de nombreuses exploitations a atteint une moyenne de 60 qx/ha, contre pas plus 30 qx dans le passé".

A noter que de nombreux agriculteurs ont salué cette activité, permettant des échanges directes avec les professionnels du secteur, louant le soutien et l’intérêt accordé par l'Etat aux agriculteurs.