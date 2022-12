L'Inspecteur général des services à la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), le contrôleur général de police, Hadj Said Arezki a supervisé, mardi à l'Ecole de Police "El Hadi Khediri" à Annaba, la cérémonie de sortie d'une nouvelle promotion unifiée des agents de police, a indiqué un communiqué de DGSN.

La promotion a été baptisée du nom du martyr du devoir national, l'inspecteur de police Djabali Abdelbaki, tombé en martyr, en 1994, lors d'un attentat terroriste à Annaba, indique la même source.

La promotion comprend 660 agents de police, issus des écoles de police de Annaba, Tébessa, Bouchegouf, Sedrata et Mila, qui ont bénéficié d'une formation théorique et pratique de 12 mois dans divers domaines policiers et juridiques.