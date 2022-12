Le parc zoologique Bordj Blida dans la commune d’El Aouana (wilaya de Jijel) a été renforcé de deux nouvelles espèces: un tigre du Bengale et une chèvre damasquine, a-t-on appris mardi de sa gérante Naïma Bouhlissa. Cette opération qui s’inscrit dans le cadre de l’échange d’animaux entre les zoos spécialisés a permis l’acquisition de deux espèces du zoo d’Oran "Arche de Noé" à savoir un tigre du Bengale et une chèvre damasquine, a précisé à l’APS Mme Bouhlissa.

Cette acquisition vient enrichir la liste d’espèces animalières de ce zoo et permettre à ses visiteurs de découvrir deux nouvelles espèces rares, a souligné la même cadre qui a affirmé qu’un autre tigre du Bengale mâle âgé de deux ans et demi sera dans les prochains jours apporté au zoo en vue de reproduction de cette espèce rare de félins. Avec l’arrivée de ces deux nouvelles espèces, le parc zoologique de Bordj Blida compte désormais 47 espèces faunistiques dont certaines rares à l’instar de l’éléphant et de l’ours, a encore rappelé la même source.

Mme Bouhlissa a ajouté que des efforts sont déployés pour renforcer ce parc zoologique par de nouvelles espèces dont une girafe et un léopard au travers d’accord qui seront conclus avec des opérateurs étrangers. Le parc zoologique de Bordj Blida projette de réaliser un musée des reptiles dont la concrétisation sera effectuée en fonction des moyens disponibles, a assuré sa responsable.