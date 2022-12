A l'occasion de la journée mondiale des Mici, le 19 mai, l'Association François-Aupetit (Afa) et le CHU de Nancy ont réalisé un sondage pour en savoir plus sur la qualité de vie des malades souffrant de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (Mici).

Douleurs au ventre, diarrhée, besoin de courir aux toilettes dix fois par jour, forte fatigue, fièvre, manque d'appétit. Les patients atteints de la maladie de Crohn ou de recto-colite hémorragique(RCH) souffrent d'inflammations de la paroi d'une partie du tube digestif, généralement l'intestin, le côlon ou le rectum. Les symptômes des maladies inflammatoires de l'intestin (MICI) sont extrêmement handicapants. Afin de rendre compte des difficultés des 200 000 personnes en France touchées par des Mici, l'association François Aupetit (qui regroupe les personnes atteintes de Mici en France) et le CHU de Nancy ont réalisé une enquête et sondés 1 211malades.

DES SYMPTÔMES HANDICAPANTS ET UNE SOURCE D'ANXIÉTÉ

Les résultats du sondage révèlent que la majorité des malades (53,1%) déclarent avoir une faible qualité de vie, 46,8% affirment souffrir de "fatigue sévère" et 48,9% de syndromes dépressifs. Un tiers des malades souffrent d'anxiété se sentent handicapés par leur Mici dans leurs activités quotidiennes. « Certains patients modifient leur parcours professionnel à cause de leur maladie, et doivent aménager leurs horaires dans l'objectif de pouvoir travailler le plus normalement possible » rappelle l'Association François Aupetit (Afa). Pour mieux informer le grand public sur ces pathologies et valoriser les défis quotidiens relevés par les patients, l'Afa lance une campagne, avec affiches et spots à la radio, à l'occasion de la Journée mondiale des Mici.

LES MALADIES DE L'INTESTIN EN FRANCE

En France, 80.000 personnes souffrent de RCH et 120.000 de la maladie de Crohn. 6.000 nouveaux cas de Mici sont diagnostiqués chaque année. Ces maladies se soignent mais ne se guérissent pas. Les deux pathologies se traitent par traitement anti-inflammatoire, par traitement "immunomodulateurs" (agissant sur la réaction immunitaire), ou par chirurgie pour les formes les plus sévères.