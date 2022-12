La capacité installée d'énergie solaire en Inde est passée de 28.180 mégawatts en mars 2019 à 53.996 mégawatts à la fin de l'exercice 2021-2022, a indiqué le ministre indien des Energies nouvelles et renouvelables, Kumar Singh.

Il s'agit d'une augmentation d'environ 91% au cours des trois dernières années, a précisé le ministre indien dans une intervention devant le Parlement. "Le gouvernement s'est fixé pour objectif d'atteindre 500 GW de capacité installée à partir de combustibles non fossiles d'ici 2030, conformément à l'annonce du Premier ministre à la COP-26 ", note M. Singh. En novembre 2021, lors de la COP-26 à Glasgow, l'Inde s'est fixée comme objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2070.

Le pays a annoncé également vouloir accroître d'ici 2030 "ses capacités énergétiques non fossiles" de 50 GW à 500 GW et assurer d'ici la même année 50% de ses besoins en énergie par des ressources renouvelables. Selon un récent rapport, la réalisation par l'Inde de l'objectif de zéro émission nette d'ici 2070 requiert la mobilisation d'investissements de 10.000 milliards de dollars, selon un rapport de la Commission politique de haut niveau pour amener l'Asie à Net Zero.

Les avantages économiques de l'accélération de la transition de l'Inde vers la neutralité climatique d'ici 2070 sont immenses, souligne le document, notant une augmentation pouvant atteindre 4,7 % du PIB annuel d'ici 2036 et la création d'environ 15 millions de nouveaux emplois d'ici 2047. L'Inde est le troisième pollueur au monde, bien que ses émissions par habitant soient, selon des observateurs, bien inférieures à celles de nombreux pays développés.