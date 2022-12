L’affluence des entreprises et des producteurs algériens pour adhérer au système de codage des produits nationaux a augmenté ces derniers mois, a-t-on appris mardi à Oran auprès de la Société algérienne de codage et de numérotation "GS1 Algérie".

Au cours des derniers mois, une demande croissante des producteurs pour adhérer au système, géré par cette association habilitée par le Ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations, a été enregistrée, a indiqué à l'APS la responsable de la communication et du marketing, Boutoudj Celia, en marge d'une journée de sensibilisation et d’information sur le code à barres des produits nationaux, qui deviendra obligatoire à partir du 29 mars prochain.

Au cours des onze premiers mois de cette année, a-t-elle indiqué, plus de 900 opérateurs nationaux ont adhéré à l'Association algérienne pour la numérotation et le codage. De ce fait, le nombre d’entreprises et de producteurs concernés s’élève à plus de 11.000 entités qui fournissent 500.000 produits nationaux et bénéficient des services de codage et d'accompagnement de l'association, leurs produits portant le code à barres. Mme Boutoudj a indiqué que l'Association, qui a été habilitée par le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations à délivrer le code à barres des produits nationaux, a commencé à organiser une série de rencontres de sensibilisation et d’information au profit des entreprises et des producteurs pour bénéficier de la numérotation et des services de codage leur permettant d'identifier leurs produits et de faciliter leur accès aux marchés nationaux et internationaux, en harmonie avec les législations nationales, notamment l'arrêté interministériel de 2021 stipulant l'obligation d'apposer le code à barres sur les produits manufacturés localement ou importés.

Pour sa part, le chargé de l'informatique au sein de cette association, Mechetari Riadh, a souligné, lors de cette rencontre organisée par la Chambre de commerce de la région d’Oran, que les modalités d'adhésion au système de codage national "sont simples et avec des coûts financiers symboliques" édictés par les autorités de tutelle. "Ce système permet aux produits algériens de renforcer leur visibilité au niveau international et une meilleure concurrence lors de l'exportation", a-t-il expliqué.

Le responsable du commerce extérieur à la Direction du commerce et de la promotion des exportations de la wilaya d'Or an, Mourad Derouiche, a relevé, pour sa part, l'importance des mesures adoptées par les pouvoirs publics dans le domaine de la régulation du commerce, notamment l'arrêté interministériel sur l'obligation d’apposer le code-barres sur les produits locaux dans le but d'encourager les produits nationaux à entrer sur les marchés étrangers.