Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a présidé mardi à Alger l'ouverture de l'exposition de la filière des dattes et leurs dérivés au siège de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI) en présence d'ambassadeurs et de représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie.

L'exposition placée sous le slogan "Industrie manufacturière et exportation de dattes vers 150 pays" est organisée dans le cadre des Portes nationales ouvertes sur l'exportation des dattes et leurs dérivés (27-29 décembre) dont le coup d'envoi a été donné mardi.

Cette manifestation économique a réuni l'ensemble des acteurs de la filière des dattes (producteurs, distributeurs, exportateurs et industriels) au siège de la CACI où diverses sortes de dattes et produits dérivés de la datte sont exposés. A cette occasion, M. Rezig a souligné l'importance de cette filière qui peut contribuer à l'augmentation des exportations hors hydrocarbures, précisant que la production nationale annuelle de dattes s'élevait à 1,2 millions de tonnes.

Le ministre a également fait savoir que l'Algérie exportait des dattes et leurs dérivés vers 75 pays pour une valeur totale de 80 millions de dollars et comptait porter ce nombre à 150 pays d'ici 2024 pour atteindre une valeur totale de 250 millions de dollars. Beaucoup de pays reçoivent les dattes algériennes sous les marques d'autres pays, a-t-il dit, assurant que "l'Algérie s'emploie à récupérer sa marque dans ces pays, d'autant que les dattes algériennes sont réputées pour leur qualité".

Concernant les exportateurs, M. Rezig a fait état de 365 exportateurs algériens de dattes et leurs dérivés avec pour objectif de porter ce nombre à 1000 opérateurs. Le ministre a également fait état de l'évolution de l'industrie manufacturière dans la filière des dattes qui constitue désormais une industrie à part entière, outre l'existence de plus de 30 produits dérivés des dattes, dont des produits alimentaires, des produits paramédicaux et des fourrages pour animaux.

Parallèlement à l'exposition organisée au siège de la CACI à Alger et qui connaît la présentation de divers types de dattes, molles et dures, à l'instar de "Deglet Nour" qui est de renommée mondiale, de Ghers, des dérivées des dattes, dont le sucre des dattes, le café de dattes, l'alcool médical et les fourrages pour animaux, le ministre a fait état de l'organisa tion d'expositions similaires, du 27 au 29 décembre, à travers 57 wilayas.

Le représentant de l'Association nationale des exportateurs algériens (ANEXAL), chargé de la filière des dattes, Abdelmadjid Khobzi a salué, de son côté, les facilitations fournies par les pouvoirs publics et qui ont permis aux producteurs et aux exportateurs de développer cette filière et ses dérivés, ainsi que nombre d'industries manufacturière y afférentes, comme la fabrication de l'huile de noyaux de dattes, le sucre de dattes, le fourrage pour bétail, les fertilisants naturels et les produits parapharmaceutiques, comme l'alcool, les produits stérilisants et le charbon actif pour purifier l'eau.

Parmi les facilitations au profit des opérateurs de la filière, M. Khobzi cite la prise en charge par l'Etat des frais de fret terrestre et maritime à hauteur de 50%, en sus de sa prise en charge matérielle des salons qui se déroulent à l'étranger à hauteur de 80%, ajoutant que les opérateurs tendent à importer les technologies, à l'effet de développer davantage la filière des dattes et dérivés.