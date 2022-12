Plusieurs structures de santé sont en cours de réalisation et d'autres projetées ou proposées à travers la wilaya de Bechar afin d'améliorer la couverture sanitaire et l’accès aux soins pour les habitants de la wilaya, a-t-on appris jeudi de l’Assemblée populaire de la wilaya (APW).

Parmi les installations dont les chantiers sont actuellement à différents taux d'avancement, figurent un hôpital de 120 lits en cours de réalisation dans la commune d’Abadla et deux (2) polycliniques implantées au chef-lieu, à savoir le quartier Debdeba et la nouvelle zone urbaine jouxtant la route menant vers Lahmar, ont indiqué à l'APS des membres de la commission de la santé, de l’hygiène et de la protection de l’environnement de l’APW, lors de la 3ème session ordinaire de l’année 2022 de cette instance élue.

Ils ont, à cette occasion, plaidé pour l’accélération du rythme des travaux de réalisation de ces structures susceptibles, une fois opérationnelles, de répondre au mieux aux besoins de la population en matière de prise en charge médicale.

Le lancement du projet (étude et réalisation) du Centre hospitalier univ ersitaire (CHU) retenu en faveur de la wilaya, en plus de l’inscription de six (6) autres établissements hospitaliers proposés par la wilaya notamment un hôpital de 60 lits au quartier de Bechar-Djedid (chef-lieu), figurent également dans ce programme, a-t-on ajouté.

Les élus locaux tablent aussi sur l’inscription de plusieurs autres projets dont un hôpital au profit de la daïra de Taghit (97 km au sud de Bechar), une polyclinique au niveau du groupement urbain El-Fadjr à Bechar, un nouveau hôpital dédié à la pédiatrie, un centre d’hémodialyse, un centre des urgences médico-chirurgicales (UMC) et un autre pour la prise en charge des grands brulés, a précisé le président de la commission, Youcef Berrechid.

Il s'agit en outre de l’extension de plusieurs services médicaux spécialisés notamment les UMC de l’EPH "Mohamed Boudiaf" de Bechar et l’établissement mère et enfant à Debdeba, a-t-il poursuivi.

Le secteur de la santé dans la wilaya de Bechar dispose d’une capacité d’accueil de 731 lits repartis sur l'ensemble des établissements hospitaliers de la wilaya, encadrés notamment par 124 médecins-spécialistes, 321 praticiens de la sante publique dont 278 médecins-généralistes et 43 autres chirurgiens-dentistes ainsi que 1.461 paramédicaux, selon la même source.