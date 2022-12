Les spectacles de théâtre et de divertissement sont proposés au grand bonheur des enfants par le Théâtre régional Azzedine-Medjoubi d’Annaba pendant toute une semaine à l’occasion des journées d’hiver du théâtre pour enfants coïncidant avec les vacances scolaires.

Dans une ambiance bon enfant, une foule de jeunes spectateurs accompagnés de leurs parents a afflué dans l’après-midi vers le Théâtre régional d'Annaba pour assister à la présentation en ouverture de ces journées de la pièce Arabat El Ahlam de l’association Catharsis pour les arts dramatiques de Constantine. Le spectacle de plus d’une heure a capté l’attention des enfants leur proposant un voyage dans le monde du rêve avec des séquences divertissantes et mouvements clownesques au grand plaisir de l’assistance. Le programme de ces journées d’hiver de théâtre pour enfants propose sept spectacles théâtraux de troupes et théâtres régionaux des wilayas d’Annaba, Guelma, Constantine, Sidi Bel Abbès et Sétif.

Parmi les œuvres programmées, figurent "Joyeuse fête" de la compagnie Eddik de Sidi Bel Abbès, "Le diable prétentieux" de la compagnie culturelle Tassili de Constantine et "La mère du dragon" du Théâtre régional Mohmoud-Triki de Guelma.

Ces journées tenues sous le slogan "retour du sourire et du spectacle’’ proposent aussi des spectacles de clowns et de prestidigitateurs de la troupe Amou Rafik d’Annaba outre une exposition sur les productions du théâtre régional d’Annaba. Les journées d’hiver de théâtre pour enfants sont organisées par le Théâtre régional Azzedine-Medjoubi d’Annaba et se poursuivent jusqu’au 1er janvier.