La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a installé, lundi à Alger, le jury du Prix du président de la République pour les jeunes créateurs Ali Maâchi dans son édition 2023.

Lors d'une cérémonie tenue en présence du Conseiller du président de la République chargé de la culture et de l'audiovisuel, Ahmed Rachedi, et de membres du gouvernement, la ministre de la Culture et des Arts a procédé à l'installation du jury du Prix du Président de la République pour les jeunes créateurs Ali Maâchi, présidé par l'universitaire, écrivain et traducteur Mohamed Sari.

Pour l'édition 2023, le jury est composé de la poétesse et universitaire Zineb Laouedj, de la réalisatrice, scénariste et universitaire Fatma Ouezane, des plasticiens Hamza Bounoua et Moussa Noun, du musicien et compositeur Amine Dahane, de la comédienne Nidhal El Djazaïri, du chorégraphe Abdessamed Seddouki, et du metteur en scène et dramaturge Youcef Taaouint.

Lors de cette cérémonie les lauréats de l'édition 2022 du Prix du président de la République pour les jeunes créateurs Ali Maâchi ont signé des contrats de subvention et de production des oeuvres primées avec différents établissements culturels, une nouvelle mesure d'accompagnement des jeunes talents que la ministre de la Culture s'est engagée à pérenniser.