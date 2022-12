Le coup d’envoi de la 20ème édition du festival national de musique moderne des jeunes placée sous le slogan "jeunes d’Algérie Ahl El Fen oua El Ibdaâ" a été donné lundi à la salle El Maghreb d’Oran en présence des autorités locales.

Le Directeur de wilaya de la jeunesse et des sports, Yacine Siafi, a souligné l'importance de ce rendez-vous national qu'il considère comme une "opportunité pour distinguer les jeunes talents".

La cérémonie d'ouverture du festival, qui se poursuivra jusqu'au 28 décembre, a été marquée par le passage des chanteurs Mâati El Hadj et Sabeur Houari, ainsi que des chorales des maisons de jeunes d’El Ançor et de Sidi Bachir qui ont interprété des chants patriotiques et révolutionnaires. Le programme de la première journée du festival s'est ouvert par la présentation de compositions lyriques inspirées du terroir algérien avec un accompagnement de musique moderne, interprétées par huit groupes de Relizane, Souk Ahras, Bechar, Tissemsilt, Setif, Boumerdes, Oran et la circonscription administrative de Debdab (Illizi) qui a créé une ambiance particulière auprès du jeune public.

Prennent part à cette édition, qui coïncide avec les vacances scolaires d'hiver, seize groupes issus de quatorze wilayas en course pour décrocher les trois premières places, sous la supervision d'un jury composé de musiciens reconnus sur la scène nationale. Des soirées sont également prévues à Misserghine et au Jardin méditerranéen dans le quartier Akid Lotfi d’Oran, ainsi que des sorties touristiques au profit des participants pour découvrir les sites et monuments historiques de la capitale de l’Ouest algérien.

Le festival national de musique moderne des jeunes est organisé, sous l’égide du ministère de la Jeunesse et des Sports, par la wilaya d’Oran et de la DJS, en collaboration avec la ligue des activités culturelles d’Oran, des établissements de jeunes et l’Office national de la culture et de l’information.