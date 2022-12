Des citoyens et des opérateurs économiques de la wilaya de Tissemsilt ont qualifié la nouvelle ligne ferroviaire Tissemsilt-Boughzoul-M’Sila, mise en service lundi, d'"acquis important" qui contribuera à stimuler le processus de développement de la région.

Dans ce contexte, le président de la Chambre locale de l’agriculture, Ali Kada, a indiqué à l’APS que cette nouvelle ligne ferroviaire aura un "impact positif" en matière de développement économique de la wilaya car elle contribuera, selon lui, à drainer des investisseurs et à insuffler une dynamique certaine au transport et à la commercialisation des produits agricoles locaux.

Le même responsable a valorisé "les efforts de l’Etat dans la matérialisation de ce genre de projet stratégique qui contribue au désenclavement des wilayas intérieures dont Tissemsilt". Pour sa part, le chef de bureau de wilaya de l’Union des commerçants et des artisans algériens, Mahroug Benyahia, a souligné que cette ligne était "attendue depuis longtemps par la population locale.

Aujourd’hui, elle est devenue une réalité et entrée en activité", considérant qu’elle "contribuera incontestablement à réaliser un essor économique par la création d’activités commerciales dans la région". M. Rabah, enseignant au lycée "Mohamed Bounâama" du chef-lieu de wilaya, a également souligné que "cette ligne contribuera à impulser une dynamique économique par la création d’une mobilité commerciale notamment au chef-lieu de wilaya, en plus de son désenclavement". Commerçant à Tissemsilt, Smail a fait savoir, de son côté, que cette ligne "a été un rêve pour les populations de la région depuis des années.

Aujourd’hui, cette aspiration est réalisée grâce aux efforts de l’Etat visant le développement de la wilaya et son désenclavement". M. Mohamed, artisan versé dans le créneau du plâtre artisanal, considère que cette ligne ouvrera des perspectives prometteuses aux artisans de la wilaya à travers la création d’espaces de commercialisation de leurs produits au niveau de la gare ferroviaire principale de Tissemsilt.

M. Houari, propriétaire d’une usine de fer à béton à Tissemsilt, a estimé que cette réalisation permettra aux opérateurs économiques exerçant dans la wilaya d’exploiter les trains de marchandises pour acheminer les produits fabriqués localement, à l’instar du fer à béton, vers les autres villes dont Boughezoul et M’sila, ce qui permettra de créer une dynamique économique dans la région.

Pour sa part, Abdelmalek Réda, enseignant à l’université de Tissemsilt a affirmé que ce projet de ligne ferroviaire était "très attendu pour assurer le décollage économique de la wilaya. Elle contribuera indirectement à l’atténuation du chômage par la création de postes d’emploi permanents, outre son importance pour susciter un effet d’entrainement en attirant d’autres projets stratégiques et investissements public et privé".

Le ministre des Transports, Kamel Beljoud, avait procédé, dans la matinée, à l’inauguration de la ligne Tissemsilt-Boughezoul-M’sila, sur une distance de 290 kilomètres, en présence des ministres des Travaux publics, de l’Hydraulique et des Infrastructures de base, Lakhdar Rakhroukh, de la Communication, Mohamed Bouslimani, et du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig.