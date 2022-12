L'Union nationale des paysans algériens (UNPA) a salué, lundi, les décisions et mesures incitatives approuvées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune pour les encourager à s'intéresser davantage à la production des céréales et des produits de large consommation, en vue de réaliser la sécurité alimentaire.

L'UNPA s'est félicitée des décisions et mesures incitatives approuvées par le Président Tebboune "pour pallier les difficultés et encourager les agriculteurs à s'intéresser davantage à la production des céréales et des produits de large consommation", a indiqué un communiqué de l'union.

A cet effet, l'union a mis l'accent sur la mobilisation des agriculteurs en vue d'adhérer au programme national "ambitieux" du président de la République, notamment en ce qui concerne la production des céréales, tous types confondus, particulièrement le blé dur et tendre, l'orge ainsi que les produits de large consommation.

L'UNPA a mis en avant les réalisations accomplies au cours des trois dernières années dans le cadre du programme du président de la République, en dépit de la p andémie du coronavirus qui a impacté le monde entier et s'est répercutée sur toutes les économies internationales.

L'union a salué, entre autres, les résultats réalisés par le secteur, précisant qu'elle suit avec "grand intérêt" les réalisations inscrites au programme du président de la République dans son volet agricole, dont les engagements 13 et 18, qui placent l'agriculture parmi les secteurs stratégiques.

Dans ce cadre, elle a salué les mesures présidentielles, dont la subvention des produits stratégiques et la production céréalière à travers l'augmentation du prix d'achat des céréales auprès des agriculteurs, ainsi que la décision portant autorisation des agriculteurs à importer divers types d'équipements agricoles de moins de sept ans.

L'union s'est félicitée également de la politique de désenclavement, de réalisation des routes et d'aménagement des espaces, outre la prise en charge sociale dans le monde rural et la couverture sociale des agriculteurs.