La Tunisie "devrait parvenir à conclure un accord avec le Fonds monétaire international (FMI) au début de la nouvelle année", a fait savoir lundi la ministre tunisienne de Finances, Sihem Boughdiri, lors d'une conférence de presse.

Selon la ministre tunisienne, "l'affaire ne se résume que dans le report de la date de réunion du conseil d'administration du FMI devant être dédié à l'examen du dossier tunisien, portant sur le programme de prêt". Le Conseil d'administration du FMI avait reporté, le 14 décembre, l'examen ainsi que la validation de la "Facilité élargie de crédit" en faveur de la Tunisie. Mme Boughdiri a éclairé, dans ce sens, que le gouvernement tunisien se pensait désormais sur l'introduction de certaines rectifications et remplir bon nombre d'exigences, entre autres la Loi de finances pour l'année 2023, une pièce maîtresse dans le processus de négociations initial avec les services du FMI.

Il sera, également question de réformer la loi régissant les entreprises publiques. "Malgré les pressions sur les finances publiques du pays, la Loi des finances 2023 a été assez minutieuse a u niveau des catégories vulnérables et moyennes sans oublier la réforme du système de subvention qui sera de plus en plus ciblé", a-t-elle précisé.