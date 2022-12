Les travaux de la 3e Conférence des ministres et dirigeants responsables de l'enseignement et de la formation techniques et professionnels dans le monde arabe ont débuté lundi au Centre international des conférences (CIC) Abdelatif Rahal (Alger).

L'ouverture de la Conférence s'est déroulée en présence du Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, du président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, et de hauts cadres de l'Etat.

Organisée sous le thème "adaptation de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle au marché du travail et avenir de l'économie verte et du numérique", cette rencontre tend à "mettre en place un plan de développement global du secteur de l'enseignement et de la formation technique et professionnel dans le monde arabe, et à promouvoir les expériences nationales dans ce domaine".

Elle tend aussi "à renforcer les systèmes juridique, pédagogique et structurel du secteur dans le monde arabe et à mettre au point un cadre référentiel arabe unifié pour toutes les qualifications en vue de garantir un enseignement et une formation de qualité conformes aux normes internationales du marché du travail en vigueur ".

Les réunions des experts préparatoires à cette 3e Conférence avait débattu, deux jours durant, plusieurs thème liés notamment à la nécessité de développer la formation et l'enseignement dans le monde arabe pour s'adapter aux nouveautés du marché de l'emploi et gagner l'enjeu de la qualité.