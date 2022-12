Des médecins spécialistes ont mis en garde samedi au cours d’une journée d’étude à Guelma contre "les grands risques" liés à l’utilisation excessive des antibiotiques.

"Les pays du monde dont l’Algérie vivent une situation difficile résultant de l’utilisation excessive des antibiotiques accentuées par la pandémie du Covid-19", a indiqué à l’APS Dr.

Abdelmadjid Lecheheb, chef du service des maladies infectieuses au CHU de Sétif en marge de cette rencontre organisée par l’EPH Ibn Zahr et l’association médicale de ce même établissement.

Selon le même praticien, les plus grands risques de cet excès sont l’apparition et la diffusion de bactéries résistantes à ces antibiotiques et qui se transmettent par les personnes qui voyagent dans divers pays constituant une véritable menace pour la santé dans le monde.

Spécialiste des maladies infectieuses du CHU de Tlemcen, Houria Brahimi a fait part que les médecins ont relevé dernièrement l’existence de bactéries résistantes aux antibiotiques qui empêchent la guérison et provoquent des complications d’où la nécessité d’éviter particulièrement l’aut omédication et d’aller impérativement voir un médecin. Mohamed Yousfi, président de l’association algérienne des maladies infectieuses, a qualifié l’apparition de bactéries résistantes aux antibiotiques de "danger futur pour l’homme et l’animal". Il a relevé à ce propos que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande depuis plusieurs années aux pays d’adopter des stratégies contre les diverses bactéries résistantes aux antibiotiques et estime qu’à défaut de modifications de la consommation des antibiotiques, 10 millions personnes seront mortes d’ici 2050 à cause des bactéries résistantes.

Le directeur de l’EPH Ibn Zahr, Abdelaziz Ghedjati a inscrit la tenue de cette rencontre dans le cadre de la mise en œuvre des directives du ministère de tutelle sur le recyclage des praticiens et l’actualisation de leurs connaissances.

Dr. Souad Boulenouar spécialiste en infectiologie de l’EPH de Guelma et présidente du comité d’organisation, a indiqué que la rencontre a regroupé des spécialistes des hôpitaux universitaires d’Annaba, de Sétif, de Batna, d’Alger et de Tlemcen.