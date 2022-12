Plusieurs mesures s’inscrivant dans le cadre des préparatifs du championnat d’Afrique des nations (CHAN) de football ont été prises par les autorités d'Oran pour assurer la réussite de l'événement, prévu du 13 janvier au 4 février prochains dans quatre villes du pays, a-t-on appris lundi auprès des services de la wilaya.

A ce propos, le wali, Saïd Saayoud, a présidé, dimanche soir, une réunion élargie au cours de laquelle ont été passés en revue les derniers préparatifs de la ville pour accueillir les sélections africaines qui disputeront leurs matchs au stade 40.000 places relevant du complexe sportif Miloud-Hadefi, a-t-on indiqué de même source.

Lors de ce conclave, auquel ont pris part les responsables des daïras et communes concernées, ainsi que les directeurs locaux des secteurs impliqués en plus des cadres de la wilaya, tous les dossiers relatifs aux préparatifs du rendez-vous continental ont été abordés, a-t-on assuré.

En tête de ces dossiers, l'hébergement des six sélections africaines (réparties en deux groupes) qu'Oran accueillera lors du premier tour.

A ce sujet, le wali d’Oran a donné des instructions "pour dépêcher des commissions mixtes composées des représentants des directions de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, du Tourisme, des APC concernées, et de la Protection Civile, à l'effet de contrôler les hôtels désignés pour accueillir les hôtes d'Oran et tout mettre en œuvre pour que les établissements en question soient fin prêts", a-t-on souligné.

D’autres instructions ont été aussi données aux responsables de la direction des équipements publics et celle de la jeunesse et des sports pour que le stade principal du complexe Miloud-Hadefi soit dans le meilleur état, sachant que cette enceinte footballistique abritera pas moins de dix matches durant ce championnat d'Afrique.

Les responsables concernés ont été également instruits pour faire de même avec les trois terrains d'entraînement qui seront mis à la disposition des sélections domiciliées à Oran.

Le wali a aussi insisté pour le "renforcement du réseau d’éclairage interne et externe" des sites en question, a-t-on fait savoir.

Nécessité d'une couverture sanitaire adéquate

Les présents à cette réunion n’ont pas omis d’accorder de l’importance à l'aspect sanitaire où la nécessité d'assurer la couverture sanitaire nécess aire aux participants au tournoi a été soulignée en mobilisant une équipe médicale spécialisée en kinésithérapie, ainsi que les établissements sanitaires pour éventuellement recevoir tout cas urgent pendant la compétition, a-t-on ajouté.

Par ailleurs, les autorités de la wilaya accordent, à cette occasion, la plus grande importance à l’environnement.

Dans ce registre, des instructions ont été données aux maires des APC d'Oran, d’Es-Essenia, et de Bir El-Jir, ainsi qu’aux services de la direction de l'Environnement et des directeurs des entreprises de nettoyage pour "endiguer tous les points noirs au niveau des routes menant aux hôtels qui abriteront les hôtes d’Oran, ainsi que les terrains d'entraînement, le stade principal et le circuit touristique de la ville, à l’image de la corniche, et la route menant au Mont El Merdjadjou", a-t-on conclu .

Pour rappel, pour la première fois, 18 équipes prendront part à cette compétition.

Les formations ont été scindées en trois groupes de quatre et deux groupes de trois.

Les deux premiers des groupes A, B, et C, ainsi que les seuls premiers des groupes D et E se qualifieront pour les quarts de finale.

S’agissant de la ville d’Oran, elle accueillera, lors du premier tour, les rencontres du groupe D, qui comprend le Mali, l’Angola et la Mauritanie, ain si que celles du groupe E, composé du Cameroun, du Congo et du Niger. La capitale de l’Ouest abritera aussi un match comptant pour les quarts de finale et un autre pour les demi-finales, ainsi que le match de classement pour la troisième place le 3 février, soit 24 heures avant la finale prévue au nouveau stade de Baraki (Alger).