L’opération de relogement de 145 familles dans le pôle urbain d’El Hachem relevant de la commune de Sayada (Mostaganem) a été lancée dimanche, a-t-on appris dans un communiqué des services de la wilaya.

Pour les besoins de cette opération, tous les moyens humains et matériels requis ont été mobilisés, a-t-on indiqué, soulignant que l'opération de relogement s’inscrit dans le cadre du programme de résorption de l’habitat précaire dans la commune de Sayada.

Trois-cents (300) familles résidant dans le vieux bâti menaçant ruine dans les communes de Mostaganem et Sayada bénéficieront prochainement d'une opération de relogement dans les nouvelles cités d’habitat du pôle urbain d’El Hachem, a-t-on indiqué dernièrement à la wilaya.

Après l'opération de relogement, le vieux bâti du quartier El Arsa, dans la commune de Mostaganem notamment, sera démoli et les assiettes foncières récupérées pour être utilisées dans d'autres projets publics, a-t-on souligné. En plus des 300 logements, 6.000 unités ont été attribuées cette année à leurs bénéficiaires de Mostaganem, dont 2.354 logements de la formule location-ven te (AADL), 2.274 unités LPL et 1.300 aides financières de l’habitat rural.

Au cours des deux dernières années 2020 et 2021, les autorités locales ont distribué 13.622 logements de différentes formules, dont 4.852 unités LPL destinées aux familles aux revenus limités et à la résorption de l’habitat précaire (RHP). Les services de la wilaya ont permis, durant la même période, la résorption des quartiers précaires qui altèrent le paysage de la ville de Mostaganem, notamment Haï Brais, dans la commune de Hassi Mamèche, et le relogement des occupants du vieux bâti de Haï Tidjdit, dans la commune de Mostaganem, selon le document de la wilaya.