La pièce de théâtre "Hariq lada el matafie" (Incendie chez les pompiers), une comédie noire sur l'incompétence et le manquement aux devoirs professionnels, a été présentée dimanche soir au public du théâtre municipal d'Alger-centre.

Mis en scène par Kheireddine Djebara sur un texte d'Abdelkader Taâchit, distribué également dans ce spectacle, " Hariq lada el matfie" met en scène dans un registre comique les déboires de trois pompiers pour qui l'ordre des priorités a été chamboulé par un incendie déclaré dans un village, et la visite annoncée de leur responsable dans un centre dépourvu de tous moyens.

Pris de court et ne sachant plus où donner de la tête, les pompiers ont omis de répondre à l'appel des citoyens en danger, manquant ainsi à une de leurs principales attributions, en s'encombrant des préparatifs pour accueillir leur responsable hiérarchique.

Sur scène, les comédiens Okba Ferhat, Issam, Imad Eddine et Abdelkader Taâchit, évoluent dans un espace scénique fait d'éléments de décor simple, suggérant un centre de lutte anti-incendie, à travers des mouvements et gestes comiques à la limite du burlesque, acce ntués par les masques qu'ils portent.

Mais la situation se dramatise davantage lorsque les pompiers, aidés par un jeune volontaire, qui devient leur chef, sont appelés pour venir en aide aux citoyens d'un village "inondé".

Le choix de faire porter aux comédiens des masques, explique le dramaturge, relève du metteur en scène qui a préféré utiliser ces accessoires pour "accentuer le burlesque des situations mises en scène" et "caricaturer" les personnages, en faisant abstraction des expressions du visage.

Sur une musique signée Abdenouri Abdelhak, le spectacle a été soutenu par des extraits de musique instrumentale et effets sonores qui ont accompagné une comédie, qui se complique par des situations ubuesques et burlesques. Produite en 2021 par la coopérative culturelle "El lemssa" de Batna, "Hariq fi el matafie" a été présenté hors compétition dans le cadre du 15e Festival national du théâtre professionnel (Fntp, 23 décembre- 1 janvier 2023). Parallèlement à la compétition, le Théâtre municipal d'Alger-centre accueille huit spectacles programmés hors compétition, aux cotés d'autres prévus à la salle Ibn Khaldoun et la salle Hadj-Omar du Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (TNA).