Une compétition pour les enfants âgés entre 4 et 10 ans, passionnés par la chanson et la musique, a été lancée dimanche à Tizi-Ouzou par la direction de la culture et des arts, afin d’encourager les jeunes talents, a-t-on appris auprès des initiateurs.

Cette initiative, a souligné la même source, vise à "encourager les jeunes talents et permettre aux enfants de s’approprier la scène, de manipuler les instruments de musique, puisque la compétition porte sur le chant et la musique, et surtout de se forger une forte personnalité". Au premier jour de l’ouverture de cette compétition de chant et de musique, abritée par la salle de cinéma Djurdjura, un établissement culturel qui été rénové et rouvert récemment, une centaine d’enfants se sont produits sur scène en présence de leurs familles et amis, dans une ambiance festive, a indiqué à l’APS la directrice locale de la culture Nabila Goumeziane.

Le passage des jeunes compétiteurs sur scène a permis de "découvrir de belles voix, des enfants qui ont du charisme sur scène et d’autres qui savent très bien manipuler des instruments de musique", a-t-ell e ajouté.

La prochaine audition aura lieu jeudi prochain à 10 h, toujours à la salle Djurdjura, a souligné Mme Goumeziane, qui a précisé que les inscriptions se font sur place pendant les auditions, alors que la finale est prévue pour le 5 janvier 2023 aux lauréats de cette compétition artistique qui animeront un petit spectacle et recevront des cadeaux.