Le Haut Comité organisateur de l'événement "Tripoli capitale des médias arabes pour l’année 2022", a attribué le prix "Assaraya al-Hamra" pour la liberté de la presse à feue journaliste palestinienne Shireen Abou-Aqleh.

"Le prestigieux prix a été remis au ministre palestinien de la Communication, porte-parole de la présidence, Nabil Abou Roudayna", en présence du chef du gouvernement libyen de l'unité nationale , Abdelhamid Debeibah", a précisé l'agence de presse libyenne Lana.

Dans son allocution à cette occasion, Abou Roudayna, a indiqué que "la défunte Shireen Abou-Aqleh, martyre de la liberté d'expression, a porté durant sa longue carrière, très haut la voix de la cause palestinienne et a fait connaitre cette dernière partout dans le monde". "Shireen Abou Aklah a rendu l'âme, alors qu'elle poursuivait son combat, celui de raconter + le récit de la cause palestinienne+", a-t-il ajouté. Shireen Abou Aqleh, 51 ans, une des plus connues de la chaîne Al-Jazeera, pour avoir porté courageusement la voix des Palestiniens, a été exécutée le 11 mai dernier avec sang-froid par un ti r de l'armée d'occupation sioniste alors qu'elle couvrait des affrontements dans le secteur de Jénine en Cisjordanie occupée. Elle portait un gilet pare-balles siglé "Presse" lors de l'exercice de sa mission.