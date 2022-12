La Banque centrale européenne (BCE) doit être prête à faire face à la pression et à augmenter les taux d'intérêt si cela s'avère nécessaire pour faire baisser l'inflation, a déclaré samedi, Isabel Schnabel, membre du directoire de la BCE.

"La question de savoir si nous devrons aller encore plus haut dépendra des perspectives d'inflation futures", a-t-elle assuré. Elle a ajouté que la BCE se concentrera sur les prévisions d'inflation à moyen terme, plutôt que sur les chiffres actuels, et qu'elle voyait peu de risques d'augmenter trop fortement les coûts d'emprunt à l'heure actuelle, étant donné que les taux d'intérêt réels sont encore très bas. "Nous pouvons nous attendre à des réactions de plus en plus fortes et nous devons y résister", a-t-elle dit.

La BCE a relevé la semaine dernière ses taux pour la quatrième fois consécutive et elle a souligné que le resserrement de sa politique devrait être prolongé. Son taux de dépôt, celui auquel elle rémunère les dépôts des banques auprès d'elle, qui était encore négatif au printemps, est ainsi porté de 1,5% à 2%, comme attendu par les marchés. Les investisseurs s'attendent désormais à ce que son taux de dépôt atteigne 3,4% l'année prochaine, contre un pic de 2,75% anticipé auparavant.