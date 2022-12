Le coup d’envoi des mini-olympiades du sport scolaire de Saïda a été donné, dimanche, au niveau du stade " les frères chahid Brassi", avec la participation annoncée de près de 1.000 élèves des trois paliers d’enseignement.

Le lancement de cette manifestation, organisée sous le slogan "sport et santé", par la ligue des sports scolaires de la wilaya, en coordination avec la direction de la jeunesse et des sports, a été donné par le wali, Ahmed Boudouh. Le chef de l’exécutif de la wilaya a indiqué, à l’occasion, que cette manifestation " se veut un espace pour la prospection de jeunes talents et une opportunité pour affiner leurs compétences et leur permettre de rejoindre différents clubs et équipes sportifs à l’avenir".

Cette journée a été marquée par des exhibitions de sports collectifs et individuels par des jeunes athlètes notamment dans les disciplines de karaté do, Vovinam Viet vo Dao. Ces olympiades, qui se poursuivent jusqu’au 8 janvier prochain, comprennent plusieurs disciplines dont le football, le handball, le basketball, le volleyball, les sports de combat, la natation, l’athlétisme et le cyclisme, a expliqué le président de la ligue du sport scolaire de la wilaya, Habbar Abdelkader.

Les élèves participants se disputeront les trois premières places du podium pour chaque discipline sportive, a-t-il ajouté.