52 produits d'hygiène pour bébé ont été testés par le magazine 60 millions de consommateurs. Plus de la moitié d'entre eux (28) sont dangereux pour les petits. Ils contiennent des produits interdits, allergisants et irritants.

Les produits d'hygiène pour bébés sont trop souvent fabriqués avec des produits toxiques, selon la nouvelle enquête du magazine 60 millions de consommateurs. Lingettes, laits et crèmes ont été passés au crible par l'association de consommateurs. Les résultats de l'étude ont été publiés et font froid dans le dos.

DES LINGETTES MISES SUR LA TOUCHE

«Sur les neuf lingettes étudiées, nous estimons que six ne devraient pas être utilisées pour les bébés. Nos tests pointent notamment la présence de phénoxyéthanol dans quatre références alors que l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) déconseille son usage» explique le magazine.

En effet, le phénoxyéthanol est un agent conservateur utilisé dans divers produits dont les produits cosmétiques. Il est accusé d'être un perturbateur endocrinien. « A l'issue d'une évaluation du risque lié à l'utilisation de cette substance dans les produits cosmétiques, il est recommandé pour les enfants de moins de 3 ans, de ne pas utiliser de phénoxyéthanol dans les produits cosmétiques destinés au siège et de restreindre la concentration de cette substance dans tous les autres types de produits à 0,4 % au lieu de 1 % actuellement » rappelle l'ASNM dans un rapport.

Pourtant, les grandes marques ne font pas exception. En effet, le rapport révèle que les lingettes Mixa et Pampers ne doivent plus caresser les fesses de vos poupons. Les lingettes Poupina contiennent elles du propylparaben qui sera interdit en France en 2015 ainsi que deux substances allergisantes (hydrolysat de protéines de blé, imidazolidinyl urée) et un composé irritant (propylene glycol).

DES LAITS NETTOYANTS TOXIQUES

Et le constat ne s'arrête pas là. Le rapport dévoile aussi que de nombreux laits nettoyants pour bébé sont dangereux. L'association déconseille d'en utiliser 7 sur 10 et constate que 5 crèmes hydratantes sur 7 sont fabriquées avec des composants allergisants et sensibilisants.

Le magazine dénonce aussi des étiquettes mensongères. En effet, sur 11 produits cités comme toxiques, l'étiquette affiche la mention hypoallergénique.

Cette nouvelle enquête est d'autant plus surprenante que le magazine avait déjà pointé du doigt ces malversations.

En 2013, elle avait publié un rapport dénonçant déjà l'utilisation de ces substances toxiques dans les produits d'hygiène pour bébé. Le liste complète des 28 produits à éviter est publiée dans le dans le n°498 de 60 Millions de consommateurs à paraître le jeudi 23 octobre.