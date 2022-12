Plus de 80 universitaires et chercheurs prennent part au 1er colloque régional sur la mémoire, qui s'est ouvert dimanche à nouvelle ville Ali-Mendjeli (wilaya de Constantine) sous le slogan ''Le recouvrement de la souveraineté, entre préservation de la mémoire et reconstruction de l'identité''.

M. Brahim Abbas, président de l'association ''Djoussour'', qui organise cette rencontre, a déclaré à l'APS, que le colloque s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 60ème anniversaire de l'Indépendance, indiquant qu'il rassemble des chercheurs venus des wilayas d'Annaba, Guelma, Batna, Jijel, Sétif, El Tarf, Skikda et Alger.

M. Abbas, qui préside les travaux du colloque, a souligné que les débats et les interventions porteront sur la question de la préservation et de la transmission de la mémoire nationale aux jeunes générations.

Les interventions s'articuleront autour des thèmes de ''la révolution algérienne et sa place dans les mouvements révolutionnaires'', ''la torture, un crime occulté'', ''les dessous des accords d'Evian'' et ''les préparatifs du déclenchement de la révolution libératrice''.