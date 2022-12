Les experts prenant part aux réunions préparatoires à la 3e Conférence des ministres et responsables arabes de l'enseignement et de la formation techniques et professionnels dans le monde arabe, prévue lundi à Alger, ont plaidé pour la mise en place d'un cadre unifié des compétences en vue de "développer les programmes nationaux et gagner la confiance des autorités en charge du recrutement des diplômés du système d'enseignement et de formation".

Les intervenants à un atelier sur "les moyens de développement du secteur de la formation professionnelle dans le monde arabe", ont souligné, dans ce sens, que le développement survenu dans les systèmes arabes d'enseignement "exige la mise en place d'un cadre arabe unifié permettant d'effectuer les études comparatives, outre le renforcement de la reconnaissance mutuelle de ces compétences".

Les participants ont également abordé les critères devant être réunis pour "le développement d'un système arabe flexible dans le domaine de l'enseignement et de la formation permettant aux étudiants d'acquérir les compétences nécessaires, notamment à la lumière des défis imposés par les nouvelles TIC".

Ils ont insisté, dans ce cadre, sur l'importance d'"introduire des mécanismes susceptibles de garantir la qualité, d'attirer les financements et de fournir des données précises sur le marché du travail et le rôle de la recherche scientifique dans le développement du secteur de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle, outre l'examen de la question de prospection des métiers de l'avenir".

A cette occasion, les expériences arabes dans le domaine du développement du secteur de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle ont été exposées, outre la présentation du document d'Alger intitulé "le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels: 60 ans de réalisation, de défis et de perspectives", ayant mis en exergue les efforts de l'Etat algérien en matière d'élargissement et de construction des capacités du réseau des établissements du secteur.

Le document a également inclus les défis et les enjeux, notamment en ce qui concerne la gouvernance de la formation et de l'enseignement professionnels, ainsi que le financement et la mobilisation des ressources, outre les perspectives du secteur à la lumière des défis du marché de l'emploi.

Prennent part à cette Conférence qui se veut un "espace participatif des visions et approches à même de réaliser un bond en avant dans les économies nationales, à travers le secteur de la formation et de l'enseignement techniques et professionnels", des cadres de l'ALECSO et des experts du secteur de l'enseignement et de la formation techniques et professionnels dans les pays arabes, outre des organisations arabes et internationales et des institutions partenaires du secteur de la formation et de l'enseignement professionnels en Algérie.