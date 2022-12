Le CR Belouizdad s'est adjugé le titre honorifique de champion d'hiver samedi soir, en ramenant une précieuse victoire de son déplacement chez la JS Kabylie (1-2), aggravant par la même occasion la situation des Canaris, qui terminent la phase aller à une peu reluisante avant-dernière place, au moment où l'USM Alger a renoué avec le succès après cinq matchs sans victoire, en battant le dauphin du leader, le CS Constantine (2-1).

Solide leader, le Chabab s'est déplacé à Tizi-Ouzou en conquérant, et avec la ferme intention de vendanger dans les malheurs de la JSK, qui n'a été que l'ombre d'elle-même en ce début de saison.

Une grande ambition que les Rouge et Blanc n'ont pas tardé à afficher sur le terrain, en ouvrant la marque par Boures à la 58'.

Mais leur joie a été de courte durée, puisque les Canaris ont réussi à égaliser dès la 65', grâce à Boualia, qui avait trouvé la pleine lucarne, d'un tir admirablement bien enveloppé (1-1).

A ce moment là, les supporters kabyles étaient nombreux à croire au "déclic", provoqué par le nouvel entraîneur, Miloud Hamdi, mais c'était sans compter sur la ténacité du C habab, qui ne semblait pas vouloir se contenter d'autre chose que la victoire, surtout qu'elle serait synonyme de titre de champion d'hiver.

Ainsi, à force d'insister, les visiteurs ont réussi à reprendre l'avantage au score à la 87', grâce à Iwuala, qui à l'instar de Boualia avait réussi à trouver la pleine lucarne, d'un tir bien enveloppé (1-2).

Le CRB termine donc la phase aller à la première place, avec 34 points, tout en ayant un match en retard, alors que la JSK reste scotchée à l'avant-dernière place, avec seulement 12 unités au compteur.

De son côté, l'USM Alger a renoué avec le succès, après une série noire de cinq matchs sans la moindre victoire, dont un nul à domicile contre le CRB, et une défaite dans le grand derby algérois contre le MC Alger.

La victime des Rouge et Noir a été l'actuel dauphin de la Ligue 1 Mobilis, le CS Constantine, qu'elle a dominé (2-1), grâce à Aït El Hadj (41') et Mahious, sur pénalty à la 79', alors qu'Aïboud avait inscrit l'unique but des Sanafir à la 65'.

Une victoire O combien importante pour le club de Soustara, car elle lui permet de se hisser à la 7e place avec 22 points, tout en ayant deux matchs en retard, alors que malgré sa défaite, le CSC reste dauphin, avec 29 unités.

Le carton du jour est à mettre à l'actif du NC Magra, qui est allé atom iser la lanterne-rouge Hilal Chelghoum Laïd sur son propre terrain (0-5), grâce notamment à Chérif Kaddour (41'), Salah (70'), El Orfi (79') et Ghanem, auteur d'un doublé aux 43' et 90'.

De son côté, le MC Alger est tombé de haut, en s'inclinant (1-0) chez le promu le MC El Bayadh, lui qui se trouvait sur un nuage depuis quatre jours, après sa victoire dans le derby algérois contre l'USMA (1-0).

Néanmoins, malgré la défaite, les Vert et Rouge restent bien accrochés à leur troisième place au classement général, avec un ratio de 25 points, qui les place à quatre longueurs du CS Constantine.

Dans les autres matchs, l'USM Khenchela et le MC Oran ont respectivement dominé l'ASO Chlef (2-0) et l'US Biskra (1-0), alors que le Paradou AC s'est vu imposer le nul à domicile par le RC Arbaâ, alors qu'il menait au score.

En effet, le club de Kheir-Eddine Zetchi avait ouvert la marque sur pénalty, à la 24', par l'intermédiaire de Zerrouki, avant de se faire rejoindre à la 85', suite à l'égalisation de Zaouche.

Le mérite du RCA est d'autant plus grand qu'il a arraché cette égalisation en étant en infériorité numérique, car l'expulsion de l'un de ses joueurs à la 36' l'avait obligé à jouer pendant près d'une heure à dix contre onze, de surcroît, en déplacement.

Enfin, dans le duel au sommet, entre l'Enten te de Sétif et la JS Saoura, la rencontre s'est terminée sur un nul vierge (0-0).

Mais ce n'était pas faute d'avoir essayé, car les deux antagonistes ont fourni une assez belle prestation dans l'ensemble, avec beaucoup d'occasions de parts et d'autres, sauf que la réussite n'était pas au rendez-vous.

Un résultat qui maintient la JSS au pied du podium, avec 24 points, alors que l'Entente se hisse à la cinquième place, ex aequo avec l'USM Khenchela, avec 23 points pour chaque club.

Résultats et classement

Résultats complets et classement de la Ligue 1 Mobilis de football, à l'issue de la 15e journée, disputée samedi :

USM Alger - CS Constantine 2-1

USM Khenchela - ASO Chlef 2-0

HB Chelghoum Laïd - NC Magra 0-5

Paradou AC - RC Arbaâ 1-1

MC El Bayadh - MC Alger 1-0

MC Oran - US Biskra 1-0

JS Kabylie - CR Belouizdad 1-2

ES Sétif - JS Saoura 0-0

Classement : Pts J

1). CR Belouizdad 34 14 Champion d'hiver

2). CS Constantine 29 15

3). MC Alger 25 15

4). JS Saoura 24 15

5). USM Khenchela 23 15

--). ES Sétif 23 15

7). USM Alger 22 13

--). MC Oran 22 15

9). NC Magra 20 15

10). RC Arbaâ 19 13

--). MC El Bayadh 19 15

12). US Biskra 18 14

13). ASO Chlef 17 15

14). Paradou AC 13 15

15). JS Kabylie 12 15

16). HBC-Laïd 1 15.