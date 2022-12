La Direction technique nationale (DTN) de la Fédération algérienne de football (FAF) a procédé, jeudi au Centre régional militaire de Blida, au lancement du premier module de la formation FAST-TRACK Licence CAF C et B, dédiée à 26 joueurs et ex-internationaux, indique dimanche un communiqué de l'instance fédérale.

Ce stage qui se poursuivra jusqu’au 29 décembre concerne les ex-internationaux qui ont au moins 20 matches officiels durant leur carrière ou ayant participé à une phase finale d'une grande compétition majeure (Coupe du Monde, CAN, CHAN, jeux olympiques) ou ayant disputé au moins 200 matchs en L1 professionnelle et au moins 30 matchs en compétitions internationales interclubs (Champions League, Coupe de la Confédération,...), a-t-on précisé.

Le directeur technique national (DTN), Mustapha Biskri et son adjoint, Zoheir Djelloul, ont été présents à la cérémonie d'ouverture au cours de laquelle ils ont encouragé les candidats à compléter leurs vécus footballistiques par une formation pédagogique qui va les servir dans un futur proche.

Le DTN a axé son intervention sur l'importance de la formation, notamment pour les ex-joueurs et anciens internationaux, tout en les assurant que la DTN va les accompagner afin de leur faciliter l'accès aux terrains une fois les diplômes acquis. De son côté, le DTN adjoint abondera dans le même sens, qui en plus a montré la disponibilité de la structure qu'il représente à aider les 26 candidats afin qu'ils atteignent leurs objectifs respectifs.

Pour sa part, Taoufik Korichi, responsable de la formation à la DTN, s'est attardé sur le programme de formation qui comporte quatre (04) modules avec des cours théoriques et d'autres pratiques, encadrés par des instructeurs CAF et locaux.

A l'issue du quatrième module, les stagiaires vont passer un examen théorique, pratique et oral, avant l'obtention des diplômes C et B.