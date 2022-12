Les athlètes de l'équipe nationale militaire de Cross-country ont copieusement dominé la 41ème édition du chalenge de la Soummam, couru ce samedi sur le parcours d'Acherchour, à 15 km à l’Est de Bejaia en remportant les trois premières places du podium.

Ouarghi Ramdane, Hichem Bouchicha et Issam Reghdal, ont remporté quasiment sans coup férir, la course masculine disputée sur 9 km, ne laissant que peu de places aux autres concurrents pour leur disputer les faveurs des pronostics. Seuls Youcef Hamza, également de l'équipe du CREPSEM et Seriche Amar du MC Alger ont réussi à leur coller aux basques sur ce magnifique parcours, tracé en bordure de mer, et incrusté dans un paysage verdoyant et beau à couper le souffle.

Chez les dames, ce sont les athlètes de l'olympique Bordj Bou Arreridj qui ont dominé la compétition, sans toutefois, réussir a prendre la 1ère place du podium, remportée haut la main par l'athlète de la Protection civile d’Alger, Malika Benderbal. Une spécialiste des courses de fond, qui ne s'est pas laissée compter pour l’occasion.

Mais Ghania Bazi et Abbas Nawel, lui ont tenu la dragée haute, en s’emparant respectivement de la 2e et 3eme places. L’expérience et le métier ont valu dans cette course. Plus de 1.000 athlètes, toutes catégories confondues, issus de 19 wilayas et 98 clubs ont pris part à cette compétition, très relevée et à laquelle se sont joint également une quinzaine de coureurs de l’équipe nationale de cross-country.