Les clubs de la wilaya de Béjaïa ont dominé les finales du 4ème tournoi international "Open Milev" de Karaté-do dont les compétitions ont été clôturées samedi-soir, décrochant 6 médailles d’or, 2 médailles d’argent et 5 médailles de bronze.

La wilaya de Béjaïa a pris la tête du classement de ce tournoi kata et kumité, cadets et juniors, organisé par la ligue de wilaya, à la salle omnisports Tayeb Benabderrahmane de Mila, grâce au club de la jeunesse sportive de "Mahfouda" qui a décroché 2 médailles d’or et une médaille d’argent, le club Afous de Kherrata qui a décroché deux médailles d’or et une médaille d’argent, l’union sportive de Timzirt qui a décroché une médaille de bronze, le club sportif de karaté-do de Béni Maouche qui a décroché deux médailles d’or, le club Assirem d’Amizour qui a décroché deux médailles de bronze, et une médaille de bronze à chacune des deux formations, le club sportif Oued Aguerioune et l’association sportive Ouzellaguène.

La deuxième place a été remportée par la wilaya de Sétif avec 5 médailles d’or, deux médailles d’argent, 3 médailles de bronze au club sportif de Tala Ifassen, suivi par l’Etoile sportive de Sétif avec deux médailles d’or, une médaille d’argent et deux médailles de bronze, le club sportif de Tizi Nebchar avec une médaille en or, une en argent, une en bronze, l’union sportive de Bouandès avec une médaille d’or.

La wilaya de Mila qui a accueilli ce tournoi, a occupé la troisième place avec 3 médailles d’or, 2 en argent et 9 en bronze, grâce à l’équipe de l’élite de la wilaya qui a décroché 3 médaille d’or, 2 en argent et 7 en bronze, le club de Karaté-do de Teleghma et le club "Fedj M’zala" de Ferdjioua ont décroché chacun une médaille en bronze.

Les compétitions du tournoi "Open Milev" de karaté-do Kata et Kumité ont été ouvert vendredi, avec la participation de 583 athlètes des deux sexes cadets et juniors, et avec également la participation des sportifs de Tunisie et de Libye.

Selon M. Ahmed Boucetta, le président de la ligue de wilaya de Karaté-do qui a organisé ce tournoi en coordination avec la direction de la jeunesse et des sports, cette manifestation s’est déroulée dans un esprit fair-play remarquable, elle a regroupé outre les clubs tunisien et libyen, 87 clubs issus de 19 wilayas algériennes.