La 2ème édition des journées du théâtre pour enfants a débuté, samedi, à la maison de la culture "Ahmed Chami" de Nâama, avec la participation de cinq troupes locales et de plusieurs wilayas du pays.

Parmi les représentations au programme de cette manifestation, organisée par l’établissement culturel, en collaboration avec l’association "Générations culturelles" de Nâama, figurent les pièces "Le monde des animaux" de l’association "Rawafid El Fen oua El Masrah" de Béchar, "Don Quichotte de la Mancha" de la coopérative "El Michâal" de Sidi Bel Abbès, "le renard Trompeur" de l'association culturelle "El Wissal" de Nâama.

Ces représentations incluses dans cette édition de quatre jours et coïncidant avec les vacances scolaires d'hiver, se dérouleront sur la scène de la maison de la culture et son annexe "Baghdadi Belkacem" à Ain Sefra et la salle de cinéma "El Amel" de Mécheria, a indiqué le directeur de la maison de la culture, Karim Youcef.

Un atelier de formation sera également organisé sur le thème "la représentation, la mise en scène du théâtre pour enfants", animé par des dramaturges au profit des mem bres d’associations artistiques locales afin de développer leurs performances artistiques, a-t-il déclaré.

Des ateliers de dessin, de musique et de travaux manuels seront proposés aux enfants ainsi que des spectacles de clowns et de contes au niveau des places et espaces publics, a précisé les organisateurs.