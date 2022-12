Le service maxillo-facial, de chirurgie plastique et esthétique de l'EHU 1er novembre 1954 d’Oran a assuré durant une seule année 27 interventions chirurgicales pointues sur des malades ayant subi des fractures aux mâchoires avec la pose d'une prothèse qui leur permet de retrouver rapidement la capacité d'ouvrir la bouche, de parler et de manger, a-t-on appris, mercredi, du responsable de cette structure sanitaire spécialisée.

"Ces interventions chirurgicales ont été réalisées un an après la conception d’une prothèse +cent pour cent algérienne+ par le personnel du service, en collaboration avec un ingénieur dans le domaine de la robotique de Tlemcen", a précisé à la presse, le Pr.

Hireche -Baghdad Karim, en marge des travaux d'une rencontre scientifique sur la chirurgie maxillo-faciale, organisée par ledit service, en collaboration avec la Faculté de Médecine de l'Université d'Oran 1 Ahmed Benbella.

"Dès que nous avons obtenu le brevet de l'Institut national algérien de la propriété intellectuelle, nous avons entamé ces interventions chirurgicales.

Ces derniers ont concerné des victimes de fractures aux mâchoires suite à une chute ou un accident.

Il était difficile pour elles après un temps d’ouvrir la mâchoire, manger ou parler normalement.

Notre prothèse dénommée +plaque en Z+ a été posée avec succès à un taux de réussite à cent pour cent", a expliqué ce spécialiste.

Cette prothèse est fabriquée en titane que le corps humain tolère très facilement.

Son prix à l'étranger atteint plus de 800 euros l’unité", ajoute encore le Pr.

Hirache-Baghdad Karim, qui espère une coopération entre les ministères de la Santé et de l’Industrie pharmaceutique en vue de la production de cette prothèse en Algérie à l’avenir .

Il est à noter que cette technique a été présentée, lors des travaux de cette journée scientifique qui enregistre la participation d’une centaine de chirurgiens de différentes régions du pays.

Le chef du service organisateur de l’événement a rappelé que l’EHU d’Oran accueille, chaque année, entre 150 à 200 cas de patients souffrant de ces blessures.

"Notre service maxillo-facial est la première structure qui assure ce genre d’interventions chirurgicales en Algérie et accueille des malades des régions du sud, ouest et centre du pays", a-t-il précisé. Il a ajouté que l’objectif visé est la formation des chirurgiens au niveau national en vue d’effectuer ce genre d’interventions dans leurs établissements sanitaires respectifs afin d’éviter les déplacements coûteux des malades vers Oran, tout se félicitant de la disponibilité de tous les moyens requis au niveau de l’EHU d’Oran pour mener à bien ces interventions.

De son côté l’expert international et invité d’honneur de ces journées, Pr Hervé Benateau, spécialiste français en chirurgie maxillo-faciale et plastique de renommée mondiale, chef du service de chirurgie buccale et maxillo-faciale au Centre Hospitalier de Caen (France), a mis l’accent sur l'importance de la formation continue des chirurgiens à cette délicate spécialité et l'utilisation optimale de la technologie.

Il a également souligné le dynamisme des chirurgiens algériens dans le développement de cette spécialité, louant leur indéfectible intérêt à assister à toutes les rencontres internationales pour s'informer des derniers développements dans ce domaine.

Ce spécialiste effectuera, jeudi, au niveau de l’EHU Oran, une intervention chirurgicale pour un patient qui a subi une fracture de sa mâchoire inférieure en utilisant la technique dite +l’ankylose+. Au programme de la rencontre figurent plusieurs communications sur la cancérologie maxillo-faciale, les chirurgies traumatologiques, orthogénétique et esthétique et a utres.

L’assistance sera conviée, jeudi, à suivre par une retransmission directe de plusieurs interventions chirurgicales au profit des malades de ce service avec l'utilisation notamment du nouveau dispositif et la pose de la prothèse dans le cadre de la formation continue des jeunes chirurgiens.