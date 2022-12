L'opérateur public de téléphonie mobile Mobilis a fait don samedi à Ghardaïa d'une ambulance médicalisée, au profit du secteur de la santé de la commune de Guerrara, située à 120 Km à l'est de chef-lieu de wilaya.

La donation dédiée à l'établissement sanitaire de la région de Guerrara constitue un acte de soutien et de solidarité pour la population de cette commune et un renforcement des moyens nécessaires à la prise en charge des malades et à leur évacuation en cas de besoin vers le chef-lieu de la wilaya.

Ce soutien solidaire, s'inscrit dans le cadre du prolongement des actions de solidarité et de citoyenneté de l'opérateur de la téléphonie mobile nationale Mobilis, effectuées envers les établissements publics de santé des nouvelles wilayas In-Ghezam, Bordj Badji Mokhtar, El-Meghier, Ouled Djellal, et Tamanrasset, a révélé le directeur régionale de Mobilis (Ouargla), Aissa Chehili, en marge de la cérémonie de remise de clé du véhicule en présence du wali de Ghardaia, Abdellah Abinouar.