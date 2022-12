Une importante tempête hivernale a fait au moins 23 victimes aux Etats-Unis, a rapporté samedi soir NBC News. Des décès avaient eu lieu dans les Etats de l'Oklahoma, du Kentucky, du Missouri, du Tennessee, du Wisconsin, du Kansas, du Nebraska, de l'Ohio, de New York,

du Colorado et du Michigan, selon la même source.

Parmi ceux-ci, quatre ont été causés par un carambolage de 46 véhicules survenu vendredi après-midi sur l'Ohio Turnpike près de Sandusky. Le gouverneur de l'Ohio, Mike DeWine, a tweeté samedi que les troupes de l'Etat "ont répondu à de terribles accidents sur nos routes ce week-end". "Si vous devez sortir, conduisez lentement, attachez votre ceinture de sécurité et gardez une distance d'arrêt sûre", a prévenu M. DeWine. "Nous voulons que vous parveniez à destination en toute sécurité".

Les météorologues américains ont annoncé samedi que la tempête hivernale continuait d'avoir un impact sur les Grands Lacs avec des rafales de vent, des températures glaciales et de fortes chutes de neige, même si son centre est désormais bien au nord, au-dessus de l'est du Canada. Un blizzar d "historique" a provoqué des "conditions de voyage impossibles dans la région de Buffalo dans l'Etat de New York et au-delà, selon le bureau de la gouverneure Kathy Hochul.

Les régions du North County, des Finger Lakes et du centre de l'Etat de New York ont toutes connu des rafales de vent maximales de plus de 96 km par heure pendant l'événement.

Dans l'ouest de l'Etat de New York, les rafales ont atteint 127 km par heure. Les régions de Buffalo et de Watertown devraient enregistrer des chutes de neige de 91 à 152 cm d'ici lundi.

Des centaines de milliers de foyers et d'entreprises aux Etats-Unis étaient toujours privés d'électricité à la veille de Noël. Plus de 3.300 vols à l'intérieur, à destination ou en provenance des Etats-Unis ont été annulés samedi, et environ 7.500 ont été retardés, selon un site Internet de suivi.