La première tranche du transfert d’eau potable au profit des ménages du groupement d’habitation "Zelka" dans la commune de Lehdada (Souk Ahras) a été réceptionnée, a-t-on appris samedi auprès de la Direction des ressources en eau (DRE).

Les travaux de cette tranche a nécessité une enveloppe financière de 400 millions DA, a indiqué à l'APS le chef du service mobilisation de l’eau potable au sein de la DRE, Boulaâras Agoune.

L'opération de transfert d’eau potable, qui s’inscrit dans le cadre du programme sectoriel de développement (PSD), a-t-il expliqué, a été réalisée depuis la station de pompage de Bir Louhichi dépendant de la commune de Lehdada jusqu’à celle d’Ouled Moumène sur une conduite d’adduction d’un diamètre de 315 et 200 mm, sur une longueur de 26 km et son raccordement à un réservoir d’eau d’une capacité de 300 m3, en plus d’un autre de 500 m3 et cela dans le but d’assurer l’approvisionnement en cette ressource vitale au profit du groupement d’habitation "Zelka" qui totalise environ 1000 habitants .

Il a été procédé ég alement, a ajouté le même responsable, à la réalisation d’une station de pompage au niveau du groupement de réservoirs du centre-ville de Lehdada d’une capacité de production de 200 m3 et d’un débit de 25 litres/seconde, permettant d’assurer, grâce au transfert, le pompage d’eau jusqu’à la commune d’Ouled Moumène (centre).

L’objectif de ce projet est d’alimenter la population de la commune d’Ouled Moumène et les mechtas voisines, à l’instar de la zone rurale d’Oum Hedjira et d’Amer, où une opération portant construction d’un réservoir d’eau d’une capacité de 300 m3 est en cours, a fait savoir la même source.

Aussi et afin d’achever la première opération, les services de la DRE ont programmé, a-t-il indiqué, un second projet ayant mobilisé une enveloppe financière de l’ordre de 250 millions DA dont les procédures administratives sont en cours, en attendant le lancement des travaux de réalisation d’une conduite d’adduction depuis la commune d’Ouled Moumène en passant par la mechta de Lehmissi jusqu’au groupement d’habitation de Lefouid.

Dans le cadre du même projet, a-t-il poursuivi, des conduites d’adduction de 20 km , des réservoirs d’eau et des stations de pompage seront réalisés, en attendant la prise en charge de certaines mechtas proches de cette conduite d’adduction, dans le cadre d’autr es programmes à inscrire par la Direction du secteur.

L'alimentation en eau potable dans la wilaya de Souk Ahras a été renforcée en mai 2022 par un volume supplémentaire estimé à 10.000 m3 /jour en faveur des habitants des communes de Bir Bouhouche, de Zouabi et de Sedrata, à partir du barrage d’Ouarkis relevant de la wilaya d’Oum El Bouaghi.

Cette opération permettra, a-t-on précisé à la DRE, d’alléger la pression enregistrée sur le barrage d’Ain Dalia, implanté dans la ville de Souk Ahras, considéré comme la principale source d’alimentation de cette région qui a récemment connu une baisse importante de son volume d'eau, s'élevant à 6 millions m3, tandis que sa capacité totale de stockage est de 76 millions m3.