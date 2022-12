Les revenus du commerce électronique au Vietnam ont affiché en 2022 une augmentation d'environ 15 % par rapport à l'année précédente, selon l'Association vietnamienne du e-commerce (VECOM).

Bien que l'économie vietnamienne ait été fortement touchée par la pandémie de COVID-19, ses revenus de commerce électronique ont augmenté d'environ 15 % pour atteindre 13,2 milliards de dollars.

Avec le changement rapide des habitudes d'achat en ligne au Vietnam, les activités de commerce électronique continuent de maintenir un développement rapide et durable, note la VECOM.

Cependant, ajoute la même source, le secteur affiche de nombreux problèmes liés notamment au manque d'utilisation des technologies de l'information ainsi que de la promotion commerciale sur différentes plateformes en ligne.

Dans ce sens, la CECOM organise, du 16 décembre 2022 au 1er janvier 2023, une foire sur le e-commerce et la promotion du commerce dans les applications électroniques (Ecommerce Expo 2022).

Cet événement vise également à créer des opportunités d'échanges bilatéraux ou multilatéraux et de coopération entre les entreprises et de fournir des so lutions de promotion du commerce électronique aux entreprises manufacturières.