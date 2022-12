Plus de 250 documents historiques de Bejaia et de sa région ont été présentés, samedi, au Centre de documentation sur l’histoire de Bejaia (CDHB), à l’occasion de portes ouvertes sur cette structure, inaugurée en 2021 dans l’enceinte de la bibliothèque principale de la ville.

La collection comporte des ouvrages, des magazines, des revues et articles de presse, des manuscrits et des documents nouveaux ou anciens, traitant en totalité ou en partie de l’histoire de la ville et de sa région, la vallée de la Soummam comprise, dans un éventail thématique multidisciplinaire intégrant l’histoire de cette région, ses aspects sociologique, anthropologique, archéologique et scientifique dont l’évolution des mathématiques, notamment au moyen âge.

Les expositions présentées représentent "un travail d’investigation pointu" de la société savante de l'université de Bejaia, "Le groupe d'étude pour l'histoire des mathématiques à Bejaia" (Géhimab), qui, durant 30 ans, a oeuvré à mettre en lumière tous les aspects de cette histoire, depuis la dynastie Hammadite qui a fondé la ville de Bejaia en 1067, notamment le sultan Moulay Nacer, qui lui a donné toutes ses lettres de noblesse et permis un rayonnement intellectuel d’une rare intensité et ce, jusqu’à la colonisation française, ont expliqué les organisateurs.

Les documents démontrent que Bejaia a existé bien avant l’avènement des Hammadites, voire Saldae (nom antique de Bejaia), fondée par le roi amazigh Juba II, et non par les Romains comme le soutiennent certains historiens.

Les Hafsides puis les Almohades ont forgé la notoriété de Bejaia et ont en fait un véritable lieu de prospérité jusqu’à l’arrivée des espagnols en 1509, qui, dans leur agressivité et leur conquête, l’ont intégralement détruite, en mettant en poussières tous ses palais, ses mosquées et lieux de savoir, renseignent les documents présentés.

Ainsi en est le cas pour toute la façade extérieur de la Casbah ou de Bordj Moussa, bâties en 1510 en lieu et place du fameux palais de la perle érigé par Moulay Nacer.

Les portes ouvertes sur le CDHB ciblent en priorité les chercheurs, étudiants, mais également les passionnés de l'histoire de la ville, le centre étant crée dans l'optique de fouilles plus pointues, souligne-t-on.

Le groupe Géhimab est dirigé par le professeur Djamil Aissani et compte d’éminentes personnalités dans ses rangs, dont les regrettés Zahir Ihaddadene, moudjahid, professeur universitaire et historien, Said Chibane, militant de la cause nationale, ophtalmologue et savant scientifique, et Boubekeur Laadjouz, universitaire et ancien maire disparu de Bejaia.

"Tous ont apporté leur réflexion sur le sujet et permis de lancer une vaste opération de collection des manuscrits se trouvant dans les bibliothèques privées de la région, à l’instar de Afniq n cheikh El Mouhoub, riche d’un fond documentaire de près de 400 œuvres", a-t-on fait savoir. Les visiteurs du centre peuvent consulter et faire leur recherche sur place, notamment depuis la numérisation des documents s’y trouvant. Des ordinateurs y sont installés sur place pour leur faciliter la recherche et la consultation.