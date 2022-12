La troupe de théâtre "El Moudja" de Mostaganem a présenté, samedi à Alger, "diwan El Garagouz", une reprise de l’œuvre de Ould Abderrahmane Kaki, ainsi perpétuée 35 ans après sa première présentation.

Dans le cadre du 15e Festival national du théâtre professionnel (Fntp), le public a afflué nombreux à l'entrée du Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (Tna), applaudissant longtemps la vingtaine de jeunes comédiens, en tenue de personnages clownesques (pull marin, bérets et pantalons noirs et gans de pantomime) qui ont présenté le spectacle de rue "Diwan El Garagouz" inspiré de la Commedia Dell'arte.

Une vingtaine de comédiennes et comédiens s'adonnent chacun à une sorte de performance, montrant son savoir faire, dans le jeu d'acteur, la danse et le chant pour que le chef de la troupe, Adel Touil, choisisse la thématique à interpréter, et distribue les différents rôles. En 1987, Ould Abderrahmane Kaki (1934-1995) avait adapté le spectacle "Diwan El Garagouz", de "L'oiseau vert", spectacle de la Commedia Dell'arte écrit par l'Italien Carlo Gozzi qui, lui-même l’aurait adapté du conte de ?El Boulboul El Haddar? (l e rossignol bavard) tiré du conte des "Milles et une nuits".

Les jeunes comédiens de la troupe "El Moudja" sont en formation depuis quatre ans déjà avec Adel Touil dans l'atelier de la Commedia Dell’arte. Treize spectacles en compétition et une trentaine d'autres en off, programmés dans les salles Ibn Khaldoun, Théâtre municipal d'Alger-Centre et Hadj-Omar au Tna, animeront jusqu’au 1 janvier 2023, le 15e FNTP. Des conférences, des masters-class, des spectacles de rue, sont également au programme.