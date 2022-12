La police du District Fédéral de Brasilia a annoncé avoir désamorcé un engin explosif, placé dans un camion-citerne pour le transport de carburant dans la matinée du samedi, à une semaine de la cérémonie d'investiture du président élu du Brésil, Luiz Inacio Lula da Silva (Parti des travailleurs, gauche).

Le petit engin artisanal, assemblé avec des bâtons de dynamite reliés à une horloge, a été retrouvé à l'intérieur du camion-citerne sur la route d'accès à l'aéroport international de la capitale brésilienne après que le chauffeur du véhicule a alerté les autorités sur la présence d'un colis suspect.

L'appareil a été retiré du camion par des agents de la brigade anti-bombes et désactivé au même endroit, avant d'être remis à la police civile pour ouvrir une enquête.

Malgré le fait que la police militaire de Brasilia n'ait cité aucune menace ou soupçon d'une éventuelle attaque pour le 1er janvier, lorsque Lula assumera son troisième mandat présidentiel, le fait a été communiqué à l'équipe de transition du leader progressiste, qui a déjà exprimé ses craintes pour la sécurit é de la cérémonie.

Le futur ministre de la Justice de Lula, Flavio Dino, a écrit sur ses réseaux sociaux qu'il en a été informé et qu’il suit les "enquêtes sur l'engin explosif présumé découvert à Brasilia".

Les craintes pour la sécurité sont dues au fait que des groupes radicaux de la droite campent toujours devant le quartier général de l'armée à Brasilia pour demander aux forces armées d’intervenir pour empêcher le retour de Lula au pouvoir.

Les manifestations des groupes qui n’acceptent pas la défaite de Jair Bolsonaro (Parti libéral, droite) au deuxième tour des élections étaient généralement pacifiques, hormis une attaque contre le siège de la police fédérale dans la capitale.

Lors de la cérémonie d’investiture du président, comme le veut la tradition au Brésil, le président défilera en voiture décapotable dans les principales rues de Brasilia pour être accueilli par la population.

Lors de la cérémonie d'investiture du leader et fondateur du Parti des travailleurs, au moins 17 chefs d'Etat ou de gouvernement ont confirmé leur présence, dont le roi d'Espagne et les présidents d'Allemagne, du Portugal, d'Argentine et d'Uruguay. De même, environ 300.000 personnes sont attendues pour participer au festival musical organisé pour que la population salue Lula et dans lequel une trentaine d e chanteurs et groupes musicaux offriront des concerts.