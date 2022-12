Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a été "profondément troublé" par l'ordre donné par l'administration dirigée par les talibans en Afghanistan, interdisant aux femmes de travailler pour des organisations non gouvernementales (ONG) nationales et internationales, a déclaré son porte-parole samedi.

"Le secrétaire général réaffirme le droit de toutes les femmes à participer à la vie active et à contribuer ainsi au bien commun", a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole de M. Guterres, dans un communiqué.

La décision des talibans sapera le travail de nombreuses organisations qui aident les personnes les plus vulnérables à travers le pays, en particulier les femmes et les filles, ajoute le communiqué.

Les Nations unies et leurs partenaires, y compris les ONG nationales et internationales, aident plus de 28 millions d'Afghans qui dépendent de l'aide humanitaire pour survivre, indique le communiqué, notant que "la fourniture efficace de l'aide humanitaire exige un accès complet, sûr et sans entrave pour tous les travailleurs hum anitaires, y compris les femmes". "L'interdiction pour les femmes de travailler avec la communauté internationale pour sauver des vies et les moyens de subsistance de l'Afghanistan causera des difficultés indicibles pour le peuple afghan", note le communiqué.