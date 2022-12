Le vieillissement de la population a fait fortement progresser le nombre de leucémies et de lymphomes ces trente dernières années en France.

Selon une étude réalisée par l’Institut national de veille sanitaire (Invs), l'Institut national du cancer (INCa), les Hôpitaux de Lyon et le registre des cancers Francim, le nombre de nouveaux cas pour les principaux cancers du sang a plus que doublé entre 1980 et 2012.

En 2012, le nombre de nouveaux cas d’hémopathies malignes (les cancers du sang) en France métropolitaine est estimé à 35 000 (19 400 chez l’homme et 15 600 chez la femme). Les quatre cancers les plus fréquents sont le myélome multiple/plasmocytome (4 888 nouveaux cas), la leucémie lymphoïde chronique (4 464), le lymphome diffus à grandes cellules B (4096) et les syndromes myélodysplasiques (4 059).

Selon les auteurs de l’étude, le nombre de lymphomes et de leucémies a progressivement augmenté de 1 à 2 % par an depuis les années 80. Une augmentation due, en grande partie, au vieillissement de la population. Ces cancers sont en effet diagnostiqués chez les hommes entre 62 et 78 ans et chez les femmes entre 64 et 81 ans.

Mais la poussée du nombre de cas de cancers pourrait également s’expliquer par l’augmentation des facteurs de risque de ces maladies « dont les causes restent encore à étudier » expliquent les auteurs de l’étude. « Le fond de la question reste encore de comprendre pourquoi certaines formes de cancer (notamment les hémopathies malignes) ont une incidence en forte augmentation » expliquent les experts de l’Invs.

Le document ne fournit cependant pas données sur la mortalité associée à ces cancers.