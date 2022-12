L'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) vient d'annoncer le retrait d'un médicament anticancéreux au motif qu'il risquerait de provoquer une maladie du cerveau.

"Nous suspendons l'autorisation de mise sur le marché de l'ifosfamide en solution (Ifosfamide EG) en raison d'un risque neurologique" expliquait sur Twitter l'ANSM mercredi 26 août, en faisant le lien vers un communiqué explicatif et une proposition de médicament de substitution.

En mars 2020 a débuté une "réévaluation européenne" de ce traitement pour comprendre le rapport entre le risque et le bénéfice qu'il présente. Ce risque, c'est l'encéphalopathie, une maladie du cerveau. Il a été révélé par une étude de pharmacovigilance et s'adresse uniquement à l'ifosfamide en solution (Ifosfamide EG) et non à l'ifosfamide en poudre (Holoxan) recommandé en substitution, dont les stocks sont suffisants pour compenser.

Ce médicament anticancéreux est prescrit chez l'adulte comme chez l'enfant pour le traitement de sarcomes des tissus mous et de lymphomes. Or, depuis 2015, les cas d'encéphalopathies développés par des patients sous Ifosfamide EG n'ont cessé d'être recensés. L'agence du médicament suppose qu'ils seraient dus à une dégradation spontanée du produit qui engendrerait des impuretés. En réaction à ce risque connu, la durée de conservation conseillée du médicament avait considérablement baissée, passant de 18 mois à seulement 7 mois. Mais cela n'a pas suffit à supprimer les risques, souligne l'ASNM.