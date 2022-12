Une cérémonie de recueillement sur la tombe du Moudjahid Hocine Ait Ahmed, a été organisée vendredi dans son village, Ait Ahmed, relevant de la commune d'Ait Yahia, au Sud-est de Tizi-Ouzou, par son parti, le Front des forces socialistes (FFS).

Une délégation composée de membres de la direction nationale du parti, d'élus nationaux et locaux ainsi que d’autre militants du Front, ont rendu hommage, dans le silence, au Moudjahid et leader de leur parti décédé le 23 décembre 2015, par un dépôt de gerbe de fleurs sur sa tombe et la lecture de la Fatiha du Saint Coran.

Né le 20 août 1926, Hocine Ait Ahmed s’était tôt engagé dans le combat pour l'indépendance nationale, enrôlé à l'âge à peine de 15 ans au sein du parti du peuple algérien (PPA).

Il est une figure historique du mouvement national, deuxième chef de l'Organisation spéciale (OS), dont il héritera la responsabilité à l'âge de 22 ans, pour en faire un instrument de lutte, d'organisation et de préparation pour la lutte armée contre le colonisateur français.

Il participa activement aux préparatifs de l'attaque de la grande poste d’Oran en 1949, prit part au Congrès de Bandung (Indonésie) en 1955 et représenta la délégation du Front de libération nationale (FLN) à l'Organisation des Nations Unies (ONU) à New York en 1956.